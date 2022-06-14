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14.06.2022  17:25   Виталий Хиневич

Украинцы могут получить компенсацию за уничтоженные огнем гривны

Проверку денег будут проводить специалисты НБУ.

Гривны
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украина 24».
 
Сообщается, что украинцы могут получить компенсацию за уничтоженные огнем гривны. Для этого гривны нужно отдать на исследования в региональные подразделения денежного обращения НБУ или сдать в отделениях, уполномоченных банков — ПУМБ или в другой уполномоченный банк. 
 
Кроме этого необходимо предоставить документ о факте пожара, катастрофы или другой ситуации. В заявлении указать информацию о ситуации, в результате которой пострадали гривны.
 
Украинцам компенсируют ту сумму денежных знаков национальной валюты, на которых были утрачены платежные признаки в результате пожара. Проверку будут проводить сотрудники НБУ, если банкноты будут иметь признаки подделки, то компенсации не будет.
 
Напомним, абонплату за водоснабжение некоторым харьковчанам начислять не будут: названы условия.
 
Источник:   Украина 24
 Тэги:  гривна, экономика, компенсация
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