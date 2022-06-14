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14.06.2022  12:10   Виталий Хиневич

Абонплату за водоснабжение некоторым харьковчанам начислять не будут: названы условия

Коммунальное предприятие «ХТС» приостановило начисление оплаты за горячую воду для некоторых харьковчан.

Вода Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет. 
 
Сообщается, что абонентам, у которых нет счетчиков горячей воды и которые из-за войны были вынуждены уехать из Харькова, приостановят начисления за услуги КП «Харьковские тепловые сети» до момента возвращения их домой.
 
Как сообщили на предприятии, для этого харьковчанам необходимо предоставить информацию о месте своего фактического пребывания, то есть сведения о регистрации внутренне перемещенного лица любым удобным способом – через сайт, колл-центр или информационное окно КП «ХТС». С момента предоставления такой информации начисление приостановят.
 
Кроме того, для всех абонентов предприятия, не имеющих счетчиков горячей воды в квартире, будет использован понижающий коэффициент 0,876.
 
Напомним, жители Северной Салтовки должны быть с теплом.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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