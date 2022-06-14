14.06.2022 12:20 Виталий Хиневич

В Харькове проезд в коммунальном транспорте останется бесплатным

По решению исполкома, проезд в метро и наземном коммунальном транспорте Харькова остается бесплатным.



В Харькове проезд в коммунальном транспорте останется бесплатным



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что сейчас в Харькове курсирует 34 трамвая, более 80 троллейбусов, 74 автобуса. Коммунальный транспорт остается бесплатным.

Кроме этого отмечается, что в городе работают частные перевозчики, у которых проезд платный.

«У человека есть выбор: заплатить 20 гривен или не платить совсем»,- отметил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.

Маршруты коммунального транспорта оптимизировали исходя из соображения безопасности и пассажиропотока.

«Охвачены почти все районы Харькова. Не возобновляли работу там, где опасно. Некоторые маршруты, как, например, на поселок Жуковского отменили после обстрелов», —сообщил Водовозов.