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14.06.2022  12:20   Виталий Хиневич

В Харькове проезд в коммунальном транспорте останется бесплатным

По решению исполкома, проезд в метро и наземном коммунальном транспорте Харькова остается бесплатным.


В Харькове проезд в коммунальном транспорте останется бесплатным
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что сейчас в Харькове курсирует 34 трамвая, более 80 троллейбусов, 74 автобуса. Коммунальный транспорт остается бесплатным. 
 
Кроме этого отмечается, что в городе работают частные перевозчики, у которых проезд платный.
 
«У человека есть выбор: заплатить 20 гривен или не платить совсем»,- отметил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов.
 
Маршруты коммунального транспорта оптимизировали исходя из соображения безопасности и пассажиропотока.
 
«Охвачены почти все районы Харькова. Не возобновляли работу там, где опасно. Некоторые маршруты, как, например, на поселок Жуковского отменили после обстрелов», —сообщил Водовозов.
 
Напомним, новую транспортную логистику создают в Харькове.
 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  общественный транспорт, харьков
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