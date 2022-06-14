В оккупированном поселке под Харьковом проходят чистки в рядах коллаборантов

В оккупационных властях пгт Боровая начались «чистки»
Об этом сообщили в Боровском поселковом совете, передает РЕДПОСТ.
Стало известно, что российские ставленники «освободили» местных полицейских, предавших присягу, перешли на сторону врага и с начала оккупации начали работать в так называемой «народной милиции». Такие ситуации в очередной раз доказывают, что предателей не любят нигде, их презирают даже те, ради кого они предали свое государство, отметили в поссовете.
В то же время созданный оккупантами фиктивный отдел образования уже начал работу по подготовке к новому учебному году. Они хотят с 1 сентября открыть Боровскую ООШ №1, Богуславскую, Подлиманскую и Песко-Радьковскую школы. Обучение планируют проводить по российским учебникам и российским программам. В настоящее время собирают информацию об учащихся и учителях, оставшихся на оккупированной территории. Выпускникам 2022 обещают выдать российские аттестаты.
По состоянию на 13 июня 2022 года Боровская поселковая территориальная громада уже ровно 2 месяца как временно оккупирована российскими войсками. Громадой руководят российский гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Роздорожный.
Напомним, в Боровой оккупанты пытаются ввести рубли и фотографируют людей.
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