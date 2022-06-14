14.06.2022 13:00 Виталий Хиневич

Андрей Шевченко призывает бойкотировать российских спортсменов (видео)

Украинский футболист и «1+1 media» запустили проект, который призывает бойкотировать российских спортсменов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Marketing Media Review».

Сообщается, что Андрей Шевченко, лучший футболист Европы 2004 года, главный тренер национальной сборной Украины (2016-2021 гг), легендарный спортсмен, которого знают во всем мире, и герой Украины совместно с 1+1 media запускают проект «Спортивный фронт».

Это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного комьюнити к войне в Украине.

Цель кампании — блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта.

Напомним, шестой пакет санкций против России приняли в ЕС.