14.06.2022 13:25 Виталий Хиневич

В Украине изменили правила выезда некоторой категории детей за границу

Кабмин упростил правила выезда за границу детей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что Кабмин упростил правила выезда за границу детей, которые едут на оздоровление или отдых во время военного положения.

Предполагается, что во время военного положения группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при согласии Нацсоцслужбы. При подаче пакета документов в уполномоченный орган больше не нужно осуществлять их нотариальное удостоверение.

Пограничный контроль осуществляется с предъявлением таких документов:

согласия Нацсоцслужбы на выезд группы детей;

списков группы детей, выезжающих за границу на оздоровление и отдых, и лиц, сопровождающих группу детей за границу на оздоровление и отдых по соответствующей форме;

паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка;

согласование службой по делам детей согласия законных представителей каждого ребенка на его выезд за границу на оздоровление и отдых в соответствии с перечнем категорий детей, определенных Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины;

заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенного службой по делам детей (может производиться без нотариально удостоверенного согласия второго родителя при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка).

Напомним, в Украине прошел ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков.