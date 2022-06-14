14.06.2022 13:39 Рита Парфенова

Водительские права Украины адаптированы к документам ЕС: где получить

Обменять старые водительские права на новый документ можно в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины, передает РЕДПОСТ.

Новый вид водительских прав адаптирован к документам Евросоюза. В частности, вместо пиктограмм на водительском удостоверении размещены коды, которые используются в европейском водительском удостоверении.

Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».



Все желающие получить европейский документ могут обменять свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД.



Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

паспорт;

копию ИНН;

водительское удостоверение.

Напомним, украинцы снова могут показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении "Дія".