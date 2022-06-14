Водительские права Украины адаптированы к документам ЕС: где получить

Обменять старые водительские права на новый документ можно в сервисных центрах МВД.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины, передает РЕДПОСТ.
Новый вид водительских прав адаптирован к документам Евросоюза. В частности, вместо пиктограмм на водительском удостоверении размещены коды, которые используются в европейском водительском удостоверении.
Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78».
Все желающие получить европейский документ могут обменять свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД.
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:
Напомним, украинцы снова могут показывать водительское удостоверение и техпаспорт в приложении "Дія".
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