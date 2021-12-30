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30.12.2021  14:40   Виталий Хиневич

В Украине начали действовать электронные водительские удостоверения

Украина становится мировым лидер по внедрению цифровых документов.

Водительские права
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Правительственный портал.
 
Отмечается, что водительские права и студенческие билеты, которые находятся в приложении «Дія» будут действовать наравне с бумажной версией.
 
По мнению правительства Украины, уже сделан первый шаг к внедрению электронных документов в Украине, когда в августе были запущенны электронные паспорта.
 
 
«Благодаря принятому закону о режиме «paperless» в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в "Діе"-, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
 
Напомним, переболевшие украинцы могут самостоятельно получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении.
 
Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  дія, водительские права, харьков
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