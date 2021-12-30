30.12.2021 14:40 Виталий Хиневич

В Украине начали действовать электронные водительские удостоверения

Украина становится мировым лидер по внедрению цифровых документов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что водительские права и студенческие билеты, которые находятся в приложении «Дія» будут действовать наравне с бумажной версией.

По мнению правительства Украины, уже сделан первый шаг к внедрению электронных документов в Украине, когда в августе были запущенны электронные паспорта.

«Благодаря принятому закону о режиме «paperless» в Украине появилось понятие электронных документов. И это позволяет нам гораздо быстрее оцифровывать документы. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в "Діе"-, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, переболевшие украинцы могут самостоятельно получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении.