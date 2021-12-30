30.12.2021 14:23 Евгений Клочко

Без самоизоляции и "Дій Вдома": Украина упростила пересечение пунктов пропуска

При пересечении линии разграничения с 30 декабря отменяется установка мобильного приложения "Дій Вдома" и обязательная самоизоляция.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины 29 декабря.

С 30 декабря 2021 года упрощается процесс пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории в Донецкой, Луганской областях, Крыма и Севастополя и выезда из них (КПВВ). Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Обязательное требование по установке приложения "Вдома" очень усложняло жизнь наших людей, которые вынуждено находятся под оккупацией. Более того, таким отношением их официально приравняли к иностранцам, что на мой взгляд, является недопустимым, ведь линия разграничения не является государственной границей", — отметила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Кроме того, было проанализировано, что только лишь 0,28% всех бесплатных тестирований на коронавирус граждан с временно окупированных территорий, проводившихся на КПВВ, имели положительный результат. В связи с этим отменяется обязательное тестирование на коронавирус при пересечении КПВВ. Но, в то же время, бесплатное тестирование продолжат делать всем желающим.

Напомним, 29 ноября Кабмин принял решение ограничить въезд гражданам , которые находились в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней за последние 14 дней.