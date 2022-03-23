23.03.2022 15:27 Дмитрий Колоней

К управлению грузовиками допущены водители категории В

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Кабмин Украины, правительство разрешило управлять грузовиками до 7,5 тонн владельцам водительских удостоверений категории В.

Постановлением от 22 марта 2022 г. № 348 внесены изменения в предыдущее постановление КМУ от 3 марта 2022 г. № 184 «Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами», дополнив его пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории».