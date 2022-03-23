    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт К управлению грузовиками допущены водители категории В
23.03.2022  15:27   Дмитрий Колоней

К управлению грузовиками допущены водители категории В

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Кабмин Украины, правительство разрешило управлять грузовиками до 7,5 тонн владельцам водительских удостоверений категории В.
 
Постановлением от 22 марта 2022 г. № 348 внесены изменения в предыдущее постановление КМУ от 3 марта 2022 г. № 184 «Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами», дополнив его пунктом 11 следующего содержания:
 
«11. Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории».
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  водительские права, агрессия рф, харьков, украина, категории в и с
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.12 Общество В Украине начали действовать электронные водительские удостоверения 29.12 Дороги и транспорт Украинские водители начали получать права нового образца 05.11 Общество В Украине стало возможным получить водительское удостоверение почтой
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 