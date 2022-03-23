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23.03.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Водоканал устранил аварии в шести районах Харькова

Бригады «Харьковводоканала» восстанавливают водоснабжение в разных районах города.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации начальника Шевченковского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Андрей Целогородцев, в результате непрекращающихся взрывов  и обстрелов ударной волной нарушается структура подачи воды по трубопроводам, а также возникают различные нештатные ситуации на сетях и в смотровых колодцах.  
 
«Каждое утро во всех районах города наши ремонтники принимают заявки на течи из колодцев и проводят ремонтные и восстановительные работы на сетях и в самих колодцах. Если требуется, меняем запорную арматуру. Сегодня устраняем аварийную течь на трубопроводе в Шевченковском районе и выполняем заявки на ремонт  трех  колодцев. И подобная ситуация во всех районах. Почти при каждом выезде на ремонты подвергаемся обстрелам. Пересидели и работаем дальше. Да, война пришла в наш город, но мы держимся, работаем, благодаря чему харьковчане с водой», - отметил Андрей Целогородцев.
 
Отметим, что сегодня ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» выполняют заявки по устранению течи на водоводах в Новобаварском, Шевченковском, Киевском и Слободском районах. Вчера восстановили водоснабжение в Слободском, Индустриальном, Основянском, Новобаварском, Холодногорском и Шевченковском районах.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, коммунальщики, харьков, ремонт
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