23.03.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Водоканал устранил аварии в шести районах Харькова

Бригады «Харьковводоканала» восстанавливают водоснабжение в разных районах города.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации начальника Шевченковского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Андрей Целогородцев, в результате непрекращающихся взрывов и обстрелов ударной волной нарушается структура подачи воды по трубопроводам, а также возникают различные нештатные ситуации на сетях и в смотровых колодцах.

«Каждое утро во всех районах города наши ремонтники принимают заявки на течи из колодцев и проводят ремонтные и восстановительные работы на сетях и в самих колодцах. Если требуется, меняем запорную арматуру. Сегодня устраняем аварийную течь на трубопроводе в Шевченковском районе и выполняем заявки на ремонт трех колодцев. И подобная ситуация во всех районах. Почти при каждом выезде на ремонты подвергаемся обстрелам. Пересидели и работаем дальше. Да, война пришла в наш город, но мы держимся, работаем, благодаря чему харьковчане с водой», - отметил Андрей Целогородцев.

Отметим, что сегодня ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» выполняют заявки по устранению течи на водоводах в Новобаварском, Шевченковском, Киевском и Слободском районах. Вчера восстановили водоснабжение в Слободском, Индустриальном, Основянском, Новобаварском, Холодногорском и Шевченковском районах.