Харьковчанин украл автоматы из воинской части в первый день войны

40-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении по факту незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Стрелковое оружие и боеприпасы мужчина похитил 24 февраля 2022 года мужчина в воинской части Киевского района Харькова, куда проник незаконно.
Харьковчанин вынес с территории части 3 гранаты РГО, 2 автомата АК-74 и 960 патронов, которые спрятал неподалеку.
22 марта мужчина вернулся в тайник и забрал ранее похищенное оружие и боеприпасы. И вместе с оружием был задержан бойцами ВСУ и работниками Национальной полиции Украины на одной из улиц Харькова.
Досудебное расследование проводится следователями следственного отдела Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области.
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