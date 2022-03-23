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23.03.2022  14:02   Рита Парфенова

Харьковчанин украл автоматы из воинской части в первый день войны

40-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении по факту незаконного ношения и хранения огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Криминал Харьков: мужчина украл автоматы из воинской части

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Стрелковое оружие и боеприпасы мужчина похитил 24 февраля 2022 года мужчина в воинской части Киевского района Харькова, куда проник незаконно.

Харьковчанин вынес с территории части 3 гранаты РГО, 2 автомата АК-74 и 960 патронов, которые спрятал неподалеку.

Криминал Харьков: мужчина украл автоматы из воинской части

22 марта мужчина вернулся в тайник и забрал ранее похищенное оружие и боеприпасы. И вместе с оружием был задержан бойцами ВСУ и работниками Национальной полиции Украины на одной из улиц Харькова.

Досудебное расследование проводится следователями следственного отдела Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области.

Криминал Харьков: мужчина украл автоматы из воинской части

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  оружие, кража, харьков, прокуратура
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