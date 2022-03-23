23.03.2022 12:54 Рита Парфенова

ХТС просит харьковчан оплатить коммуналку

КП «Харьковские тепловые сети» обращаются к горожанам по возможности оплатить услуги теплоснабжения.

Потребители, которые могут оплатить услуги по теплоснабжению, могут сделать это в отделениях «Приватбанка» или через сервис «Приват24», передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Как сообщили в КП "Харьковские тепловые сети", отделения "Мегабанка", где раньше оплачивали услуги, пока не работают.



На предприятии отметили, что работники ХТМ ежедневно пытаются сохранить тепло в домах харьковчан, поэтому обращаются к горожанам с просьбой оплатить полученные услуги, если есть такая возможность.