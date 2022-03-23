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23.03.2022  12:54   Рита Парфенова

ХТС просит харьковчан оплатить коммуналку

КП «Харьковские тепловые сети» обращаются к горожанам по возможности оплатить услуги теплоснабжения.

ХТС просит харьковчан оплатить за отопление

Потребители, которые могут оплатить услуги по теплоснабжению, могут сделать это в отделениях «Приватбанка» или через сервис «Приват24», передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как сообщили в КП "Харьковские тепловые сети", отделения "Мегабанка", где раньше оплачивали услуги, пока не работают.

На предприятии отметили, что работники ХТМ ежедневно пытаются сохранить тепло в домах харьковчан, поэтому обращаются к горожанам с просьбой оплатить полученные услуги, если есть такая возможность.

Источник:   ХГС
 Тэги:  хтс, отопление, коммуналка, харьков
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