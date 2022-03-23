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23.03.2022  12:37   Евгений Клочко

Харьковские коммунальщики спасают исторические памятники города (видео)

СКП "Харьковзеленстрой" пытается обезопасить историческое наследие Харькова. Работники предприятия мешками с песком укрепляют памятник Кобзарю.

 

Тэги:  агрессия россии, коммунальщики, харьков
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