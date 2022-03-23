23.03.2022 12:20 Рита Парфенова

В Харькове за время войны родилось почти 250 детей

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Харькове родилось 246 малышей.



Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе горсовета Харькова, передает РЕДПОСТ.



По данным Департамента здравоохранения, в городе родились 122 мальчика и 124 девочки. Среди новорожденных – две двойни.