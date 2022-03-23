    
Главная Новости Харькова Медицина В Харькове за время войны родилось почти 250 детей
23.03.2022  12:20   Рита Парфенова

В Харькове за время войны родилось почти 250 детей

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Харькове родилось 246 малышей.

В Харькове за время войны родилось почти 250 детей


Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе горсовета Харькова, передает РЕДПОСТ.

По данным Департамента здравоохранения, в городе родились 122 мальчика и 124 девочки. Среди новорожденных – две двойни.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дети, родились, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.02 Криминал и происшествия В Основянском районе Харькова у семьи изъяли двух голодных малолетних детей 10.02 Медицина В Харькове откроется кабинет стоматолога для детей с онкологией 08.02 Образование Воспитание детей: поощрять или нет за прилежное поведение – мнение психолога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 