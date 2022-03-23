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23.03.2022  11:46   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 496 человек. Выздоровело 269 053 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 477 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Чугуевском райолне:за сутки диагноз подтвердился у 9 человек. 4 человека заболели в Харьковском районе (в том числе 4 в Харькове), 3 – в Богодуховском районах.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 23 марта 2022 года.
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Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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