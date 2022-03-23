За прошедшую ночь Харьков обстреляли 32 раза, – Синегубов

Оккупанты войну за Харьков проиграли, поэтому единственное, что им остается – это наносить удары с дальних расстояний.
Об этом председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, передает РЕДПОСТ.
Ночью снова активизировались атаки на жилые районы и исторический центр города.
Было 32 обстрела – из танков, реактивных систем залпового огня, артиллерии. Штаб обороны отметил повышенную активность противника в применении РСЗО - 280 раз и танковых ударов - 9 раз. Больше всего пострадала Северная Салтовка. ВСУ отразили попытку нападения со стороны россиян боевыми вертолетами К-52.
Председатель ХОВА отметил, что враг изменил тактику. Если первые две недели он активно пытался штурмовать город Харьков, пытался попасть в город, сейчас терроризирует Харьков и районные центры артобстрелами. Харьков вражеские самолеты облетают.
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