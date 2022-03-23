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23.03.2022  10:20   Рита Парфенова

Ракетный удар по Лозовой: возбуждено уголовное дело (фото)

Правоохранители задокументировали последствия ракетного удара российской армии в Лозовой

Ракетный удар по Лозовой: возбуждено уголовное дело

Информация о последствиях вражеского нападения собрана сотрудниками правоохранительных органов и будет предана СБУ, сообщает РЕДПОСТ.

22 марта в 15:30 на территории Лозовой под Харьковом враг нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 граждан получили ранения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.

Снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждено около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности, школа и детсад.

Ракетный удар по Лозовой: возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии.

Ракетный удар по Лозовой: возбуждено уголовное дело

Данные о происшествии внесены в Единый учет заявлений и сообщений.

Материалы в ближайшее время будут направлены в Службу безопасности Украины для дальнейшей квалификации преступления.

Ракетный удар по Лозовой: возбуждено уголовное дело

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  агресия россии, лозовая, ракетный удар, харьков
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