23.03.2022 10:20 Рита Парфенова

Ракетный удар по Лозовой: возбуждено уголовное дело (фото)

Правоохранители задокументировали последствия ракетного удара российской армии в Лозовой





Информация о последствиях вражеского нападения собрана сотрудниками правоохранительных органов и будет предана СБУ, сообщает РЕДПОСТ.



22 марта в 15:30 на территории Лозовой под Харьковом враг нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 граждан получили ранения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.



Снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждено около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности, школа и детсад.





Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии.





Данные о происшествии внесены в Единый учет заявлений и сообщений.



Материалы в ближайшее время будут направлены в Службу безопасности Украины для дальнейшей квалификации преступления.