Ракетный удар по Лозовой: возбуждено уголовное дело (фото)

Правоохранители задокументировали последствия ракетного удара российской армии в Лозовой
Информация о последствиях вражеского нападения собрана сотрудниками правоохранительных органов и будет предана СБУ, сообщает РЕДПОСТ.
22 марта в 15:30 на территории Лозовой под Харьковом враг нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 граждан получили ранения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями разных степеней тяжести.
Снарядами оккупантов полностью разрушены четыре дома, повреждено около 20 домов, объекты гражданской инфраструктуры, в частности, школа и детсад.
Сотрудники полиции документируют последствия, причиненные преступными действиями российской армии.
Данные о происшествии внесены в Единый учет заявлений и сообщений.
Материалы в ближайшее время будут направлены в Службу безопасности Украины для дальнейшей квалификации преступления.
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