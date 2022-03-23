23.03.2022 15:59 Дмитрий Колоней
В Харькове работает без выходных молочная фабрика-кухня: пункты выдачи
Адреса пунктов выдачи детского питания, которые работают в Харькове.
В Харькове работает без выходных молочная фабрика-кухня: пункты выдачи
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП "Городская молочная фабрика-кухня детского питания", в Харькове работают пункты выдачи
.
В указанное время работы у Вас будет возможность сделать заказ, оплатить заказ (картой или наличными) и получить продукцию, а также приобрести воду для малышей и взрослых.
Ассортимент продукции наше предприятие уменьшило в связи с сегодняшней ситуацией в Харькове.
Продукция доставляется в срок, на предприятии строго соблюдают все правила и нормы изготовления детского питания.
Горячая линия тел.: 0675705580
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ул. Тобольская, 42-А
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пр. Л.Свободы, 48-Б
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ул.Шевченко, 133
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ул.О.Гончара,5
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ул.Чичибабина,8
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ул. Большая Панасовка ,19
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ул. Гарибальди,9 школа №167
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ул. Дружбы Народов,238
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пр. Тракторостроителей, 142-А
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пр.Юбилейный,57/106
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пр.Победы,74
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ул.Танкопии.. 1, школа №160
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ул.Рыбалко, 11/1
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пр.Московский, 254-Б
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ул. Луи Пастера,2
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ул. Библика,55, школа №104
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ул. Плиточная, 4/3
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ул.Роганская, 130-А
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ул.Тракторная,12
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пр.Московский, 96-А
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ул.Рыжевская,19 школа №19
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пер.Руставели, 4-А (ул. Руставели,7)
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ул. Москалевская, 59
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ул.Вокзальная, 10
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пр. Героев Сталинграда,12
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пр. Героев Сталинграда ,161
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Жыхарь, ул. Тернопольская,19
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Бабаи, ул. Ком Шумилова,81
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