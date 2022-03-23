23.03.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Адреса пунктов выдачи детского питания, которые работают в Харькове.

В Харькове работает без выходных молочная фабрика-кухня: пункты выдачи

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП "Городская молочная фабрика-кухня детского питания", в Харькове работают пункты выдачи

В указанное время работы у Вас будет возможность сделать заказ, оплатить заказ (картой или наличными) и получить продукцию, а также приобрести воду для малышей и взрослых.

Ассортимент продукции наше предприятие уменьшило в связи с сегодняшней ситуацией в Харькове.

Продукция доставляется в срок, на предприятии строго соблюдают все правила и нормы изготовления детского питания.

Горячая линия тел.: 0675705580