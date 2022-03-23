    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове работает без выходных молочная фабрика-кухня: пункты выдачи
23.03.2022  15:59   Дмитрий Колоней

В Харькове работает без выходных молочная фабрика-кухня: пункты выдачи

Адреса пунктов выдачи детского питания, которые работают в Харькове.


В Харькове работает без выходных молочная фабрика-кухня: пункты выдачи
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Городская молочная фабрика-кухня детского питания", в Харькове работают пункты выдачи.
 
В указанное время работы у Вас будет возможность сделать заказ, оплатить заказ (картой или наличными) и получить продукцию, а также приобрести воду для малышей и взрослых.
 
Ассортимент продукции наше предприятие уменьшило в связи с сегодняшней ситуацией в Харькове.
Продукция доставляется в срок, на предприятии строго соблюдают все правила и нормы изготовления детского питания. 
 
Горячая линия тел.: 0675705580
  1. ул. Тобольская, 42-А
  2. пр. Л.Свободы, 48-Б
  3. ул.Шевченко, 133
  4. ул.О.Гончара,5
  5. ул.Чичибабина,8
  6. ул. Большая Панасовка ,19
  7. ул. Гарибальди,9 школа №167
  8. ул. Дружбы Народов,238
  9. пр. Тракторостроителей, 142-А
  10. пр.Юбилейный,57/106
  11. пр.Победы,74
  12. ул.Танкопии.. 1, школа №160
  13. ул.Рыбалко, 11/1
  14. пр.Московский, 254-Б
  15. ул. Луи Пастера,2
  16. ул. Библика,55, школа №104
  17. ул. Плиточная, 4/3
  18. ул.Роганская, 130-А
  19. ул.Тракторная,12
  20. пр.Московский, 96-А
  21. ул.Рыжевская,19 школа №19
  22. пер.Руставели, 4-А (ул. Руставели,7)
  23. ул. Москалевская, 59
  24. ул.Вокзальная, 10
  25. пр. Героев Сталинграда,12
  26. пр. Героев Сталинграда ,161
  27. Жыхарь, ул. Тернопольская,19
  28. Бабаи, ул. Ком Шумилова,81
  29. Песочин, ул. Квартальная, 5/9
  30. г.Харьков, ул.Василия Стуса,13

 

Источник:   Городская молочная фабрика-кухня детского питания
 Тэги:  молочная кухня, пункты выдачи, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.06 Общество Дітей із сімей переселенців забезпечили безкоштовним харчуванням молочної фабрики-кухні 04.06 Общество На молочной фабрике-кухне презентовали воду для всей семьи (ФОТО)   25.09 Медицина Молочная фабрика-кухня планирует ввести для покупателей новую услугу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 