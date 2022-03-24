На фабрике-кухне детского питания в Харькове рассказали об ассортименте во время войны

КП «Городская молочная фабрика – кухня детского питания» продолжает выпускать продукцию и работает без выходных.
Правда, в условиях военного времени ассортимент продукции пришлось снизить,сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
К заказу доступна следующая продукция:
На сегодняшний день в Харькове работают 29 пунктов выдачи детского питания, их адреса и время работы смотрите в таблице.
Оплатить продукцию можно картой или наличными. Также там можно купить воду для детей и взрослых.
В КП отметили, что продукция доставляется вовремя, на предприятии строго соблюдают все правила и нормы изготовления детского питания.
Телефон горячей линии 0675705580
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