24.03.2022 10:25 Рита Парфенова

На фабрике-кухне детского питания в Харькове рассказали об ассортименте во время войны

КП «Городская молочная фабрика – кухня детского питания» продолжает выпускать продукцию и работает без выходных.



Фото из открытых источников

Правда, в условиях военного времени ассортимент продукции пришлось снизить,сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



К заказу доступна следующая продукция:

молоко (3,2% жирности),

кефир кислый,

кефир сладкий,

бифивит,

нарине,

сыр кисломолочный (15% жирности),

сметана,

масло экстра (82,5% жирности).

На сегодняшний день в Харькове работают 29 пунктов выдачи детского питания, их адреса и время работы смотрите в таблице.

Оплатить продукцию можно картой или наличными. Также там можно купить воду для детей и взрослых.



В КП отметили, что продукция доставляется вовремя, на предприятии строго соблюдают все правила и нормы изготовления детского питания.

Телефон горячей линии 0675705580