    
Главная Новости Харькова Общество На фабрике-кухне детского питания в Харькове рассказали об ассортименте во время войны
24.03.2022  10:25   Рита Парфенова

На фабрике-кухне детского питания в Харькове рассказали об ассортименте во время войны

КП «Городская молочная фабрика – кухня детского питания» продолжает выпускать продукцию и работает без выходных.


Фото из открытых источников

Правда, в условиях военного времени ассортимент продукции пришлось снизить,сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

К заказу доступна следующая продукция:

  • молоко (3,2% жирности),
  • кефир кислый,
  • кефир сладкий,
  • бифивит,
  • нарине,
  • сыр кисломолочный (15% жирности),
  • сметана,
  • масло экстра (82,5% жирности).

На сегодняшний день в Харькове работают 29 пунктов выдачи детского питания, их адреса и время работы смотрите в таблице.

КП «Городская молочная фабрика – кухня детского питания»

Оплатить продукцию можно картой или наличными. Также там можно купить воду для детей и взрослых.

В КП отметили, что продукция доставляется вовремя, на предприятии строго соблюдают все правила и нормы изготовления детского питания.

Телефон горячей линии 0675705580

Тэги:  молочная кухня, пункты выдачи, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.03 Общество В Харькове работает без выходных молочная фабрика-кухня: пункты выдачи 24.06 Общество Дітей із сімей переселенців забезпечили безкоштовним харчуванням молочної фабрики-кухні 04.06 Общество На молочной фабрике-кухне презентовали воду для всей семьи (ФОТО)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 