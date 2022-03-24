Харьков обстреляли ракетами с кораблей черноморского флота россии,– Синегубов

По центру города оккупанты с кораблей Черноморского флота России выпустили ракеты «Калибр».
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Он отметил, что за минувшие сутки россияне нанесли 44 удара, 140 раз использвались РСЗО «Град» и «Ураган».
Вчера вечером произошел обстрел Старой Салтовки, утром обстрелян Золочев, есть пострадавшие. Продолжаются бои в Изюмском районе.
Хотя россияне и пытаются усилить направление, украинская армия отражает все атаки, неподалеку от г. Изюм ВСУ сбили еще два российских самолета.
Продолжает террор против представителей органов местного самоуправления. Два дня назад из собственного дома оккупантами был похищен циркуновский сельский голова Николай Сикаленко, который до сих пор находится в плену врага. Сегодня с Офисом Президента, Вице-премьер-министром Ириной Верещук делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко, сообщил Олег Синегубов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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