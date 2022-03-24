24.03.2022 09:01 Рита Парфенова

Харьков 24 марта. Оперативная обстановка в регионе от ГСЧС

За сутки с 23 по 24 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 24 марта.

Подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров жилых многоэтажек и частных зданий, возникающих в Киевском, Индустриальном и Московском районах города Харькова, а также Богодуховском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах области. Также в течение суток спасатели выезжали на тушение 8 пожаров, связанных с горением сухой травы и камыша на открытых территориях и природных экосистемах.



Продалжается расчистка завалов разрушенных жилых домов и административных зданий. Проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском и Московском районах Харькова.

Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Были отработаны 45 адресов в Харькове и Харьковском районе, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 24 марта.