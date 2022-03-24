Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 35 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 51 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 547 человек. Выздоровело 269 370 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 204 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 36 человек (в том числе 35 в Харькове). 7 человек заболели в Лозовском районе, 5 – в Красноградском и 3 – в Богодуховском.
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