24.03.2022 11:03 Рита Парфенова

В Харькове задержали двух наводчиков российской армии

Задержанным объявили о подозрении в государственной измене

Досудебное расследование в отношении мужчины и женщины по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) проводится следователями СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры, передает РЕДПОСТ.

Предварительно установлено, что два гражданина Украины, мужчина и женщина, с марта 2022 года собирали на территории Харьковской и Луганской областей сведения о расположении военной техники, личного состава ВСУ и других воинских формирований, привлеченных к предоставлению отпора войскам РФ. В дальнейшем собранные данные мужчина и женщина передавали представителям страны-агрессора.

23 марта 2022 года оба подохреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. В ближайшее время им планируется уведомление о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, согласно ст. 615 УПК Украины.