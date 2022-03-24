В Харькове задержали двух наводчиков российской армии

Задержанным объявили о подозрении в государственной измене
Досудебное расследование в отношении мужчины и женщины по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) проводится следователями СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры, передает РЕДПОСТ.
Предварительно установлено, что два гражданина Украины, мужчина и женщина, с марта 2022 года собирали на территории Харьковской и Луганской областей сведения о расположении военной техники, личного состава ВСУ и других воинских формирований, привлеченных к предоставлению отпора войскам РФ. В дальнейшем собранные данные мужчина и женщина передавали представителям страны-агрессора.
23 марта 2022 года оба подохреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. В ближайшее время им планируется уведомление о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, согласно ст. 615 УПК Украины.
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