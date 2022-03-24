Во время обстрела погибла секретарь поссовета Старого Салтова

24.03.2022 11:18 Рита Парфенова

Женщина не успела добежать до укрытия во время начавшегося обстрела в поселке Старый Салтов.

Секретарь Старосалтовского поселкового совета Галина Курсачева в результате вражеского обстрела 23 марта была смертельно ранена обломком, передает РЕДПОСТ. Она получила смертельное ранение во время вражеского обстрела, когда пыталась добраться до укрытия.

Галина Севериновна большинство жизни проработала директором детского сада в Старом Салтове, была депутатом местного совета, около года назад заняла должность секретаря Старосалтовского поселкового совета.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким Галины Севериновны.