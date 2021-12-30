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30.12.2021  15:00   Виталий Хиневич

Ученые оценили смертельные риски от Омикрона

Эксперты наблюдали за пациентами, которые были госпитализированы в больницу в городе Цвани.

Омикрон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «The Telegraph».
 
Отмечается, что штамм коронавируса Омикрон имеет уровень смертности на 75% меньше, чем по сравнению с другими мутациями вируса. Медики выяснили, что после заражения омикроном умерли 4,5% госпитализированных, тогда как предыдущие волны эпидемии показывали результат в 21,3%.
 
 
Менее половины госпитализированных нуждаются в кислородной терапии, в то время как ранее этот показатель достигал 99,5%. Сократились и дни стационарного лечения, в среднем больные находятся в медицинском учреждении всего четыре дня.
 
Напомним, медики из Университета Гонконга зафиксировали изображение нового штамма коронавируса «Омикрон» при помощи электронного микроскопа. Фотоснимок отображает пораженные клетки вирусом с набухшими везикулами, которые имеют маленькие черные частицы вируса.
 
Источник:   The Telegraph
 Тэги:  медицина, коронавирус, харьков
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