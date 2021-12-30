30.12.2021 15:00 Виталий Хиневич

Ученые оценили смертельные риски от Омикрона

Эксперты наблюдали за пациентами, которые были госпитализированы в больницу в городе Цвани.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «The Telegraph».

Отмечается, что штамм коронавируса Омикрон имеет уровень смертности на 75% меньше, чем по сравнению с другими мутациями вируса. Медики выяснили, что после заражения омикроном умерли 4,5% госпитализированных, тогда как предыдущие волны эпидемии показывали результат в 21,3%.

Менее половины госпитализированных нуждаются в кислородной терапии, в то время как ранее этот показатель достигал 99,5%. Сократились и дни стационарного лечения, в среднем больные находятся в медицинском учреждении всего четыре дня.

Напомним, медики из Университета Гонконга зафиксировали изображение нового штамма коронавируса «Омикрон» при помощи электронного микроскопа. Фотоснимок отображает пораженные клетки вирусом с набухшими везикулами, которые имеют маленькие черные частицы вируса.