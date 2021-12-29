Сколько случаев заражения штаммом «Омикрон» выявили в Украине

В Украине официально выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».
Такую информацию по состоянию на 24 декабря сообщил директорат общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава на запрос Українських Новин, передает РЕДПОСТ.
В каких регионах страны получили положительные тесты на штамм «Омикрон», в ведомстве не уточнили, как и то, где произошло заражение – за границей или в Украине.
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Напомним, первый случай выявления штамма «Омикрон» в Украине был зафиксирован 18 декабря в Киеве у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.
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