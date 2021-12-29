29.12.2021 13:30 Рита Парфенова

Сколько случаев заражения штаммом «Омикрон» выявили в Украине

В Украине официально выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Такую информацию по состоянию на 24 декабря сообщил директорат общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава на запрос Українських Новин, передает РЕДПОСТ.



В каких регионах страны получили положительные тесты на штамм «Омикрон», в ведомстве не уточнили, как и то, где произошло заражение – за границей или в Украине.



Читайте также: Что делать, если ПЦР-тест не видит «Омикрон»



Напомним, первый случай выявления штамма «Омикрон» в Украине был зафиксирован 18 декабря в Киеве у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.