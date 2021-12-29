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29.12.2021  13:45   Виталий Хиневич

Украинские водители начали получать права нового образца

В Украине будут действовать водительские права европейского образца.

Водительские права
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
 
Сообщается, что с 29 декабря вступают в законную силу новые правила выдачи водительских прав. Теперь документ будет содержать информацию, на как виде коробки передач автомобиля будущий водитель сдавал практический экзамен. Соответственно если человек сдал экзамен на коробке «автомат», то и управлять автомобилем он имеет право только с автоматической коробкой передач. 
 
Данная отметка в водительских правах будет представлена в виде кода «78» в 12 графе водительского документа.
 
Кроме этого отмечается, что такие нововведения являются важным шагом к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.
 
Напомним, в Украине будут действовать новые правила получения водительских прав.
 
Источник:   МВД
 Тэги:  водительские права, харьков
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