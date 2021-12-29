Украинские водители начали получать права нового образца

В Украине будут действовать водительские права европейского образца.
Комментариев: 0
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Сильный снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
влажность:
давление:
ветер: