29.12.2021 13:05 Виталий Хиневич

Киевлянин хотел незаконно попасть в Россию через Харьков

В Харьковской области житель Киева хотел пересечь государственную границу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что инспектор пограничной службы получил информацию от местных жителей села Малые Проходы, что они выявили человека, который направляется к государственной границе.

В ходе отработки полученной информации пограничный наряд выявил 39-летнего украинца, который хотел попасть на территорию России. По словам киевлянина, он выбрал такой способ перехода государственной границы из-за запрета на въезд в РФ.

В отношении правонарушителя был составлен протокол, дальнейшею его судьбу будет решать суд.

Напомним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.