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29.12.2021  13:05   Виталий Хиневич

Киевлянин хотел незаконно попасть в Россию через Харьков

В Харьковской области житель Киева хотел пересечь государственную границу.

Харьковская таможня
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
 
Отмечается, что инспектор пограничной службы получил информацию от местных жителей села Малые Проходы, что они выявили человека, который направляется к государственной границе.
 
В ходе отработки полученной информации пограничный наряд выявил 39-летнего украинца, который хотел попасть на территорию России. По словам киевлянина, он выбрал такой способ перехода государственной границы из-за запрета на въезд в РФ.
 
 
В отношении правонарушителя был составлен протокол, дальнейшею его судьбу будет решать суд.
 
Напомним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее. 
 
Источник:   Восточное региональное управление Госпогранслужбы
 Тэги:  происшествие, харьков
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