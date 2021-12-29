29.12.2021 12:50 Евгений Клочко

Харьков расчищают после крепкого снегопада

Около 120 единиц спецтехники задействовано сегодня, 29 декабря, в уборке снега на улицах Харькова.



city.kharkov.ua

Как сообщил РЕДПОСТ главный инженер КП «Дорремстрой» Артем Одарченко, ночью работало 127 машин. Также снег убирают 170 дорожных рабочих. За время непогоды на дороги высыпали около 930 т соли и 1077 т песчано-солевой смеси.

По словам главного инженера, город начали убирать вчера, примерно с 16:00. Убирать было сложно, так как на дорогах было много машин. Также выпало довольно много снега - 15-20 см, который шел не прекращаясь.

«И большая минусовая температура, метель. Если бы температура была ближе к нулю, было бы легче, а так - минус 7-8 градусов, и посыпочные материалы работают не так хорошо, как хотелось. Тем не менее, считаю, что мы справились, и транспорт выехал без заминок. Трудимся - вывозим снег с центральных магистралей, чистим остановки, пешеходные переходы. На дороги вывели максимум техники», - рассказал Артем Одарченко.

Главный инженер предприятия попросил водителей не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке.

Также он сообщил, что пока в Харькове не расчистят основные магистрали, продолжит действовать запрет на въезд в город транзитного транспорта весом больше 8 тонн.

«Потому что на дорогах очень тяжелая ситуация. На подъемах, спусках грузовой транспорт просто останавливался и стоял. Вчера много грузовых авто буксовало на улице Клочковской. Наверное, те, которые выезжали из города», - отметил главный инженер КП «Дорремстрой».

Также он сообщил, что на предприятии стараются следить за сложными участками дорог со спусками и подъемами и выделять отдельную технику для случаев, когда нужно помочь водителю, чья машина забуксовала.