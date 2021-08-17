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17.08.2021  11:27   

В Украину из РФ пытались провести крупную сумму валюты

Гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.

Крупную сумму в валюте пытались ввезти в Украину из России. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни. Гражданин Украины направлялся из Российской Федерации через пункт пропуска "Гоптовка" на территорию Украины и выбрал "зеленый коридор" прохождения через таможенный пост. В ходе проверки гражданина у него были обнаружены и изъяты 24 070 долларов США.
 
Провоз через таможенную границу незадекларированной валюты, превышающей эквивалент 10 000 евро, ограничен. Мужчина нарушил установленный Таможенным кодексом Украины порядок прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля.
 
Стоимость предметов нарушения составила 327 742,11 грн. Остальная сумма была возвращена гражданину. В отношении гражданина составлен протокол, часть валютных ценностей изъята.
 
Напомним, гражданка Украины в ПП "Гоптовка" пыталась перевезти через государственную границу валюту суммой более 370 тыс. гривен.
 
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  таможня, валюта
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