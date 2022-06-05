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05.06.2022  11:00   Виталий Хиневич

В Боровой оккупанты пытаются ввести рубли и фотографируют людей

Оккупанты намерены изменить гривны на рубли на территории общины.

Боровая
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Боровской сельской совет.
 
Сообщается, что оккупанты провели совещание с руководством коммунальных предприятий.
 
«Российское «руководство» поставило перед участниками собрания ряд задач. В частности, перевод денежного обращения на территории общины с гривны на российские рубли»,- сообщают в Боровском сельском совете.
 
В здании ПриватБанка оккупанты организовали выдачу пенсионерам денежной «помощи» в размере 10 тысяч рублей. 
 
«Поскольку на территории общества еще с первых дней полномасштабного вторжения россии не было возможности получить наличные средства или рассчитаться в магазинах картой, а Укрпочта не могла выплачивать пенсии, люди оказались в сложном положении без денег. Чтобы хоть как-то выжить, они идут получать деньги от оккупантов и стоят в очередях»,- отметили в Боровском сельском совете.
 
Всех кто берет рубли, российские военные фотографируют и записывают паспортные данные.
 
«Следует помнить, что именно россия виновата в сложившейся ситуации, и никакие денежные подачки россиян никогда не смогут компенсировать те потери, которые понесли люди в результате военных действий, предпринятых агрессором»,- отметили в Боровском сельском совете.
 
Напомним, в Харьковской области оккупанты распространяют неправдивую информацию.
 
Источник:   Боровской сельской совет
 Тэги:  харьков, агрессия россии
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