05.06.2022 11:26 Рита Парфенова

ДТП в Харькове: полиция ищет сбежавшего водителя (фото)

Обстоятельства ДТП в Немышлянском районе Харькова устанавливают правоохранители.



ГУ НП

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 4 июня около 18:20 произошла авария Салтовском шоссе. Там столкнулись автомобили Mitsubishi и Kia Sportage.





В результате ДТП пострадал 37-летний водитель Mitsubishi. Его доставили в больницу.



Второй участник аварии, водитель Kia, бросил машину и скрылся с места происшествия. Его личность и местонахождение устанавливаются.





Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.





Напомним, 3 июня на перекрестке улиц Гольдберговской и Грековской произошло ДТП, в котором погиб находившийся на тротуаре пешеход.