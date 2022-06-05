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05.06.2022  11:26   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: полиция ищет сбежавшего водителя (фото)

Обстоятельства ДТП в Немышлянском районе Харькова устанавливают правоохранители.


ГУ НП

ДТП Харьков: столкнулись Mitsubishi и Kia Sportage

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 4 июня около 18:20 произошла авария Салтовском шоссе. Там столкнулись автомобили Mitsubishi и Kia Sportage.

ДТП Харьков: столкнулись Mitsubishi и Kia Sportage

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель Mitsubishi. Его доставили в больницу.

Второй участник аварии, водитель Kia, бросил машину и скрылся с места происшествия. Его личность и местонахождение устанавливаются.

ДТП Харьков: столкнулись Mitsubishi и Kia Sportage

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

ДТП Харьков: столкнулись Mitsubishi и Kia Sportage

Напомним, 3 июня на перекрестке улиц Гольдберговской и Грековской произошло ДТП, в котором погиб находившийся на тротуаре пешеход.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, харьков
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