ДТП в Харькове: полиция ищет сбежавшего водителя (фото)

Обстоятельства ДТП в Немышлянском районе Харькова устанавливают правоохранители.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 4 июня около 18:20 произошла авария Салтовском шоссе. Там столкнулись автомобили Mitsubishi и Kia Sportage.
В результате ДТП пострадал 37-летний водитель Mitsubishi. Его доставили в больницу.
Второй участник аварии, водитель Kia, бросил машину и скрылся с места происшествия. Его личность и местонахождение устанавливаются.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, 3 июня на перекрестке улиц Гольдберговской и Грековской произошло ДТП, в котором погиб находившийся на тротуаре пешеход.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
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Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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