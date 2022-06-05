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05.06.2022  11:36   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 5 июня: сводка ХОВА

Шесть человек получили ранения в Харьковской области за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки враг продолжил обстреливать населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины.

В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные деревни. Пострадавших нет.

Также враг обстрелял населённые пункты Чугуевского района. Там ранения получили:

  • в городе Чугуеве - мужчина 52 лет
  • в селах Коробочкино и Чкаловское - два человека;
  • пгт Малиновка - 2 человека.

В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина.

На территории Харьковщины продолжаются боевые действия. оккупанті обстреливают позиции ВСУ на Харьковском направлении, чтобы удержать ранее захваченные территории. В районе поселка Черкасские Тишки россияне применили фосфорные боеприпасы.

В районе Изюма оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье. Наши вооруженные Силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери.

Напомним, за предыдущие сутки десять человек получили ранения в результате действий российских оккупантов

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  хова, харьков, агрессия россии
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