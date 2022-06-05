05.06.2022 11:36 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 5 июня: сводка ХОВА

Шесть человек получили ранения в Харьковской области за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки враг продолжил обстреливать населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины.



В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные деревни. Пострадавших нет.



Также враг обстрелял населённые пункты Чугуевского района. Там ранения получили:

в городе Чугуеве - мужчина 52 лет

в селах Коробочкино и Чкаловское - два человека;

пгт Малиновка - 2 человека.

В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина.



На территории Харьковщины продолжаются боевые действия. оккупанті обстреливают позиции ВСУ на Харьковском направлении, чтобы удержать ранее захваченные территории. В районе поселка Черкасские Тишки россияне применили фосфорные боеприпасы.



В районе Изюма оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье. Наши вооруженные Силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери.

Напомним, за предыдущие сутки десять человек получили ранения в результате действий российских оккупантов