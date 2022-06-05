Ситуация в Харькове на утро 5 июня: сводка ХОВА

Шесть человек получили ранения в Харьковской области за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов.
За прошедшие сутки враг продолжил обстреливать населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины.
В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные деревни. Пострадавших нет.
Также враг обстрелял населённые пункты Чугуевского района. Там ранения получили:
В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина.
На территории Харьковщины продолжаются боевые действия. оккупанті обстреливают позиции ВСУ на Харьковском направлении, чтобы удержать ранее захваченные территории. В районе поселка Черкасские Тишки россияне применили фосфорные боеприпасы.
В районе Изюма оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье. Наши вооруженные Силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери.
Напомним, за предыдущие сутки десять человек получили ранения в результате действий российских оккупантов
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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