05.06.2022 08:25 Рита Парфенова

Враг пошел в наступление под Изюмом, - Генштаб

Россия завершила перегруппировку войск в Славянском направлении.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное. Во время наступления в направлении населенного пункта Вернополье противник понес потери.