Россия завершила перегруппировку войск в Славянском направлении.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное. Во время наступления в направлении населенного пункта Вернополье противник понес потери.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
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