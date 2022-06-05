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05.06.2022  08:25   Рита Парфенова

Враг пошел в наступление под Изюмом, - Генштаб

Россия завершила перегруппировку войск в Славянском направлении.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Славянском направлении группировки противника завершили перегруппировку войск. Определенные подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное. Во время наступления в направлении населенного пункта Вернополье противник понес потери.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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