Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 5 июня

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Напомним, гуманитарную помощь "Пакет каждому гражданину" могут получить все жители Харьковской области в возрасте от 6 лет, независимо от места регистрации.
В громадах области за продуктовыми наборами следует обращаться к руководству городских, поселковых и сельских советов.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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