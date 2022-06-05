Харьков на утро 5 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

В течение суток вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 июня.
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (2) и Харьковском (2) районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки и хвойный лес.
Всего за сутки с 4 по 5 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 20 оперативных выездов, из которых:
Аварийно-спасательные работы проводились в Киевском и Салтовском районах города Харькова.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 26 вражеских боеприпасов.
Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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