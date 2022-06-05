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05.06.2022  08:56   Рита Парфенова

Харьков на утро 5 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

В течение суток вражеские обстрелы стали причиной четырех пожаров в Харькове и области.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 июня.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (2) и Харьковском (2) районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки и хвойный лес.

Всего за сутки с 4 по 5 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 20 оперативных выездов, из которых:

  • 15 - на ликвидацию пожаров (4 вызванных обстрелами и 11 по другим причинам);
  • 2 - для проведения аварийно-спасательных работ и помощи коммунальным службам в разборе завалов,
  • 1 - для оказания помощи населению,
  • 2 - другие выезды.

Аварийно-спасательные работы проводились в Киевском и Салтовском районах города Харькова.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 26 вражеских боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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