Проавоохранители собрали улики, доказывающи обстлер оккпантами гражданского аэродрома в Харьковском районе.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Четыре ракетных удара российские войска нанесли по аэродрому ночью 4 июня 2022 года. В результате повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.
Первоочередные следственных действий провели следователи полиции и прокуроры Харьковской окружной прокуратуры. На территории аэродрома обнаружены и изъяты обломки снарядов.
Следователями СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
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