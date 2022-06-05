05.06.2022 09:37 Рита Парфенова

Обстрел аэродрома в Коротиче: начато следствие

Проавоохранители собрали улики, доказывающи обстлер оккпантами гражданского аэродрома в Харьковском районе.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Четыре ракетных удара российские войска нанесли по аэродрому ночью 4 июня 2022 года. В результате повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.



Первоочередные следственных действий провели следователи полиции и прокуроры Харьковской окружной прокуратуры. На территории аэродрома обнаружены и изъяты обломки снарядов.



Следователями СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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