28.05.2022 10:39 Рита Парфенова

Обстрел общежития в Харькове: идет сбор доказательств военных преступлений рф (фото)

Прокуроры Харьковщины продолжают собирать доказательства вооруженной агрессии рф.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, 4 марта 2022 года во время обстрела российскими оккупантами Новобаварского района Харькова разрушено здание общежитя. По этому факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).





В целях сбора доказательств военных преступлений прокуроры Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова провели дополнительный осмотр места происшествия, допросили ряд потерпевших, свидетелей и очевидцев.





По результатам осмотра будут назначены соответствующие экспертизы и определена сумма ущерба, нанесенного вооруженной агрессией российских военнослужащих.

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