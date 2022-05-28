Обстрел общежития в Харькове: идет сбор доказательств военных преступлений рф (фото)

Прокуроры Харьковщины продолжают собирать доказательства вооруженной агрессии рф.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, 4 марта 2022 года во время обстрела российскими оккупантами Новобаварского района Харькова разрушено здание общежитя. По этому факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
В целях сбора доказательств военных преступлений прокуроры Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова провели дополнительный осмотр места происшествия, допросили ряд потерпевших, свидетелей и очевидцев.
По результатам осмотра будут назначены соответствующие экспертизы и определена сумма ущерба, нанесенного вооруженной агрессией российских военнослужащих.
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