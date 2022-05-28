28.05.2022 10:35 Виталий Хиневич

В Харьковской области документируют преступления оккупантов (видео)

Житель Харьковской области пошел за гуманитарной помощью и не вернулся домой.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что правоохранители 27 мая документировали преступления российских военных в селе Коропы Харьковской области.

В результате преступных действий оккупантов погибло несколько жителей села, в том числе и 32-летний Алексей.

Родственники погибшего рассказали полицейским, что Алексей пошел за гуманитарной помощью. Дома его ждали дочери 5 и 9 лет. Однако домой отец дочек не вернулся, он попал под вражеский обстрел.

Следователи задокументировали факт гибели мужчины и назначили необходимые экспертизы для подтверждения версии по поводу насильственного характера смерти жителя Харьковской области.

На основании полученных фактов было открыто уголовное производство.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по населенному пункту в Харьковской области.