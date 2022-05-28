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28.05.2022  10:35   Виталий Хиневич

В Харьковской области документируют преступления оккупантов (видео)

Житель Харьковской области пошел за гуманитарной помощью и не вернулся домой.

Харьковская область военные преступления рф
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что правоохранители 27 мая документировали преступления российских военных в селе Коропы Харьковской области.
 
В результате преступных действий оккупантов погибло несколько жителей села, в том числе и 32-летний Алексей.
 
Родственники погибшего рассказали полицейским, что Алексей пошел за гуманитарной помощью. Дома его ждали дочери 5 и 9 лет. Однако домой отец дочек не вернулся,  он попал под вражеский обстрел.
 
Следователи задокументировали факт гибели мужчины и назначили необходимые экспертизы для подтверждения версии по поводу насильственного характера смерти жителя Харьковской области. 
 
На основании полученных фактов было открыто уголовное производство.

 

Напомним, оккупанты ударили ракетами по населенному пункту в Харьковской области.

Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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