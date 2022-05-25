25.05.2022 16:25 Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли Золочевский район: прокуроры фиксируют преступления рф в Харьковской области

Прокуроры и специалисты-взрывотехники осмотрели место происшествия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 24 марта 2022 года российские военные обстреляли Золочевскую громаду кассетными боеприпасами.

Пожилой местный житель получил травмы и через некоторое время скончался. Кроме этого, повреждения получили около 10 домов.

24 мая 2022 прокурорами Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со специалистами-взрывотехниками в рамках досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), провели осмотр места происшествия на территории Золочевской громады Богодуховского района Харьковской области.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты части боеприпасов, которые будут направлены для проведения необходимых экспертных исследований.

Напомним, мобильное приложение позволит передать информацию о военных преступлениях рф в Украине.