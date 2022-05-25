25.05.2022 16:53 Дмитрий Колоней

Три обстрелянные котельные восстанавливают в Харькове

В Харькове готовят к реконструкции котельные.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», продолжается обследование и подготовка к реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов, которые пострадали от обстрелов.

Сейчас бригады обследуют и расчищают газораспределительное оборудование на центральном тепловом пункте по ул. Гуревича, а на котельной «Хартрон» демонтируют разбитые окна и проверяют сети водоснабжения.

«После попытки подать воду обнаружили три дефекта, которые оперативно устраняем», - отметили в КП.

Также на предприятии сообщили, что существенно пострадал один из двух тепловых пунктов в Пятихатках. Теперь необходимо оценить безопасность самой строительной конструкции. Еще рабочие разобрали в поселке завалы на котельной.

Кроме того, в КП ускорили работы по реконструкции источников теплоснабжения по проекту Мирового банка. В планах - установить 21 ЦТП по всему городу.