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25.05.2022  16:53   Дмитрий Колоней

Три обстрелянные котельные восстанавливают в Харькове

В Харькове готовят к реконструкции котельные.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», продолжается обследование и подготовка к реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов, которые пострадали от обстрелов.
 
Сейчас бригады обследуют и расчищают газораспределительное оборудование на центральном тепловом пункте по ул. Гуревича, а на котельной «Хартрон» демонтируют разбитые окна и проверяют сети водоснабжения.
 
«После попытки подать воду обнаружили три дефекта, которые оперативно устраняем», - отметили в КП.
 
Также на предприятии сообщили, что существенно пострадал один из двух тепловых пунктов в Пятихатках. Теперь необходимо оценить безопасность самой строительной конструкции. Еще рабочие разобрали в поселке завалы на котельной.
 
Кроме того, в КП ускорили работы по реконструкции источников теплоснабжения по проекту Мирового банка. В планах - установить 21 ЦТП по всему городу.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  котельные, реконструкция, харьков
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