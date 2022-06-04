В результате обстрелов оккупантов под завалами погиб человек: сводка ГСЧС по Харькову и области на 4 июня

В течение суток вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 июня.
Пять пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Изюмском и два - в Харьковском районе области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, предприятия.
Около шести часов вечера 3 июня рашисты обстреляли Балаклею, в частном секторе произошло два пожара. Сразу после их ликвидации пришел вызов о попадании снаряда на территорию одного из предприятий. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожаа нет, снаряд разрушил гараж на площади 300 кв.м. Из-под завалов сотрудники ГСЧС освободили 3 человека. К сожалению, один из них уже был мертв.
Этим же вечером враг нанес удар по селу Циркуны. В 19:37 там занялись частный дом и хозпостройка. Площадь пожара составила около 150 кв. Силами 3 пожарно-спасательных подразделений огонь удалось ликвидировать в 21:10. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем человеке. Информация уточняется.
Всего за сутки с 3 по 4 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выездов, из которых:
14 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами и 7 по другим причинам);
3 - для проведения аварийно-спасательных работ и помощи коммунальным службам в разборе завалов,
5 - для оказания помощи населению,
4 - другие выезды.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 14 вражеских боеприпасов.
Напомним, на предприятии Харькова люди подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете, один человек погиб.
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