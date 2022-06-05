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05.06.2022  08:17   Рита Парфенова

Россия применила фосфорные снаряды под Харьковом

Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова.

фосфорные снаряды

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки», – отмечено в сводке..

На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе.

Напомним, враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач Змиевского района.

 



 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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