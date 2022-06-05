Россия применила фосфорные снаряды под Харьковом

Противник не прекращает огневое поражение позиций наших войск вблизи города Харькова.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«Российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки», – отмечено в сводке..
На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занятых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе.
Напомним, враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач Змиевского района.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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