05.06.2022 07:34 Рита Парфенова

5 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.

Всемирный день охраны окружающей среды был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды.

Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема Дня и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН.



Тема Всемирного дня окружающей среды 2022 года – Земля у нас одна.

Человечество на Земле столкнулось с чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба: температура атмосферы растет слишком быстро, поэтому люди и природа не могут к этому приспособиться; сокращение ареалов обитания угрожает потерей около миллиона видов; мы продолжаем загрязнять воздух, почву и воду.

Решение этой проблемы заключается в преобразовании нашей экономики и общества. Они должны быть инклюзивными, справедливыми и взаимосвязанными с природой. Мы должны перейти от причинения вреда планете к ее исцелению.

Также в этот день...

В 1723 году появился на свет Адам Смит, шотландский экономист, философ-этик, один из основоположников современной экономической теории и «первый мужчина» из студенческих анекдотов.



1898 – родился Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.



1910 – первый полет на самолете отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель, профессор политехнического института, князь А.С.Кудашев. Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолет студент И.И.Сикорский, а 19 июня в Гатчине на самолете конструкции инженера Я.М.Гаккеля взлетел В.Ф.Булгаков.

1931 – в Харькове открыт стадион «Динамо». В то время это был самый большой стадион в Украине. До войны на стадионе проходили матчи харьковских команд «Динамо» и «Спартак» в чемпионате СССР по футболу.



1945 – военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Тогда же произошло и разделение Берлина.



1951 – представитель поколения первых американских автомобильных дизайнеров Гордон Бьюриг запатентовал машину со снимающимися верхними панелями. В 1968 идея была воплощена в автомобиле Chevrolet Corvette Stingray.



1971 – родился Марк Уолберг, американский киноактёр, фотомодель и певец, ранее известный как рэп-музыкант Марки Марк (Marky Mark).



1977 – в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.



1981 – впервые описано смертельное заболевание СПИД. Это сделал в своей публикации доктор Майкл Готтлиб из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.



1990 – Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), возобновил церковную структуру в виде патриархата и избрал первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.



1998 – запущен Open Directory Project (ODP, Открытый Каталог (ODP)), также известный как dmoz (от одного из своих первых доменных имен directory.mozilla.org) – многоязычный свободный каталог ссылок на сайты всемирной паутины, принадлежащий AOL, поддерживаемый интернет-сообществом добровольных редакторов.



2006 – Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.



2010 – специалисты NASA предположили, что американская автоматическая межпланетная станция Кассини обнаружила на спутнике Сатурна Титане признаки жизни.

Именины отмечают:

Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Давыд, Даниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.