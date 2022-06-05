5 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
Всемирный день охраны окружающей среды был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды.
Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема Дня и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН.
Тема Всемирного дня окружающей среды 2022 года – Земля у нас одна.
Человечество на Земле столкнулось с чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба: температура атмосферы растет слишком быстро, поэтому люди и природа не могут к этому приспособиться; сокращение ареалов обитания угрожает потерей около миллиона видов; мы продолжаем загрязнять воздух, почву и воду.
Решение этой проблемы заключается в преобразовании нашей экономики и общества. Они должны быть инклюзивными, справедливыми и взаимосвязанными с природой. Мы должны перейти от причинения вреда планете к ее исцелению.
В 1723 году появился на свет Адам Смит, шотландский экономист, философ-этик, один из основоположников современной экономической теории и «первый мужчина» из студенческих анекдотов.
1898 – родился Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.
1910 – первый полет на самолете отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель, профессор политехнического института, князь А.С.Кудашев. Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолет студент И.И.Сикорский, а 19 июня в Гатчине на самолете конструкции инженера Я.М.Гаккеля взлетел В.Ф.Булгаков.
1931 – в Харькове открыт стадион «Динамо». В то время это был самый большой стадион в Украине. До войны на стадионе проходили матчи харьковских команд «Динамо» и «Спартак» в чемпионате СССР по футболу.
1945 – военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Тогда же произошло и разделение Берлина.
1951 – представитель поколения первых американских автомобильных дизайнеров Гордон Бьюриг запатентовал машину со снимающимися верхними панелями. В 1968 идея была воплощена в автомобиле Chevrolet Corvette Stingray.
1971 – родился Марк Уолберг, американский киноактёр, фотомодель и певец, ранее известный как рэп-музыкант Марки Марк (Marky Mark).
1977 – в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
1981 – впервые описано смертельное заболевание СПИД. Это сделал в своей публикации доктор Майкл Готтлиб из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
1990 – Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), возобновил церковную структуру в виде патриархата и избрал первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.
1998 – запущен Open Directory Project (ODP, Открытый Каталог (ODP)), также известный как dmoz (от одного из своих первых доменных имен directory.mozilla.org) – многоязычный свободный каталог ссылок на сайты всемирной паутины, принадлежащий AOL, поддерживаемый интернет-сообществом добровольных редакторов.
2006 – Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.
2010 – специалисты NASA предположили, что американская автоматическая межпланетная станция Кассини обнаружила на спутнике Сатурна Титане признаки жизни.
Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Давыд, Даниил, Дмитрий, Евфросиния, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: