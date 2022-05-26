26.05.2022 12:15 Виталий Хиневич
В Харькове восстанавливают транспортную инфраструктуру
Коммунальщики продолжают выполнять восстановление транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что в Харькове восстанавливают подвижной состав общественного транспорта и инфраструктурные объекты, уничтоженные и поврежденные российской армией.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в Харькове полностью были уничтожены три коммунальных автобуса, а 128 - повреждены в разной степени. 81 автобус уже отремонтирован и используется для перевозки пассажиров и развозки гуманитарной помощи.
Кроме того, было повреждено 122 троллейбуса, часть из которых уже отремонтировали и выпустили на маршруты. Напомним, также в Харькове уничтожено более 50% трамвайного парка.
Работы по ремонту подвижного состава продолжаются.
В департаменте также сообщили, что коммунальщики красят опоры, моют остановочные павильоны и убирают на остановках общественного транспорта. В частности, вчера, 25 мая, работники вымыли 12 павильонов и привели в порядок 249 остановках.
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