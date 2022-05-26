26.05.2022 12:15 Виталий Хиневич

В Харькове восстанавливают транспортную инфраструктуру

Коммунальщики продолжают выполнять восстановление транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что в Харькове восстанавливают подвижной состав общественного транспорта и инфраструктурные объекты, уничтоженные и поврежденные российской армией.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в Харькове полностью были уничтожены три коммунальных автобуса, а 128 - повреждены в разной степени. 81 автобус уже отремонтирован и используется для перевозки пассажиров и развозки гуманитарной помощи.

Кроме того, было повреждено 122 троллейбуса, часть из которых уже отремонтировали и выпустили на маршруты. Напомним, также в Харькове уничтожено более 50% трамвайного парка.

Работы по ремонту подвижного состава продолжаются.

В департаменте также сообщили, что коммунальщики красят опоры, моют остановочные павильоны и убирают на остановках общественного транспорта. В частности, вчера, 25 мая, работники вымыли 12 павильонов и привели в порядок 249 остановках.