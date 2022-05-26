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26.05.2022  11:50   Виталий Хиневич

Харьковскую область продолжают обстреливать оккупанты

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу ХОВА Олега Синегубова.
 
Сообщается, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли район Пятихаток города Харькова. В результате пострадал 62-летний мужчина.
 
Кроме этого, враг обстрелял Балаклею, 10 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок, 2 человека погибли.
 
Доставить в Харьков с Балаклеи для оказания медицинской помощи удалось только 9-летнюю девочку. Она находится в стабильно тяжелом состоянии. Других пациентов госпитализировали в Купянскую ЦРБ.
 
«Российские оккупанты обстреляли Циркуны, горели жилые дома, 1 пострадавший. Также 1 пострадавший в результате обстрела Чугуевского района. Утром 26 мая снова обстреляли Золочевскую общину и Слатино, Дергачевское общество - 2 раненых»,- отметил Олег Синегубов.
 
Напомним, ранее российские военные совершили авиаудар по Новобаварскому району Харькова.
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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