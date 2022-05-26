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26.05.2022  12:24   Рита Парфенова

Коммунальщики возвращают воду на Салтовку: где сделаны ремонты

Восстановление водоснабжения в домах Салтовского жилмассива находится на особом контроле.

Новости Харькова: на Салтовку возвращают воду

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Харьковводоканал", ремонтные работы на разрушенных сетях ведутся ежедневно.

В начале недели завершили реставрацию участка водовода диаметром 200 мм по улице Гвардейцев Широнинцев, а вчера подготовили к эксплуатации водовод диаметром 300 мм по улице Дружбы Народов. Сегодня бригады продолжают ревизионные и текущие ремонты наружных трубопроводов, сообщил начальник Салтовской районной службы внешних водопроводных сетей Вячеслав Глущенко.

Не меньше пострадали от взрывов и внутридомовые системы. После обследований на них также запланированы большие объемы. Причем, восстановление подачи воды в дома ведется комплексно: одновременно ремонтируются наружные и внутренние сети холодного водоснабжения, а также водоотведение. 

В частности заменена запорная арматура по адресам:

  • ул. Тракторостроителей, 77, 98-а, 105, 110 а-б, 112, и 126,
  • ул. Гарибальди, 2,
  • ул. Владислава Зубенко, 34,
  • пр. Юбилейному, 59-в-г.

Сети водоотведения отреставрировали в домах:

  • по ул. Героев Труда, 17,
  • пр. Юбилейному, 63 и 70,
  • Салтовскому Шоссе,139-в,
  • пр. Тракторостроителей, 105 и 114-а,
  • ул. Владислава Зубенко, 52.

Нарушенную ливневую канализацию восстановили в доме по ул. Познанской, 11-а. А жителям дома по адресу Салтовское  шоссе, 155/93 провели полную реставрацию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. Незначительные ремонты и замены на внутридомовых системах ведутся повсеместно.

Но бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» не концентрируют усилия на одном районе, в выполняют работы по подаче воды в дома харьковчан по всему городу.

В частности, вчера ремонтниками было ликвидировано четыре повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 12 смотровых колодцев. Сегодня, 26 мая, намечено провести комплекс аварийно-восстановительных работ на восьми участках поврежденных водоводов.

Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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