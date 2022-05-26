Коммунальщики возвращают воду на Салтовку: где сделаны ремонты

Восстановление водоснабжения в домах Салтовского жилмассива находится на особом контроле.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Харьковводоканал", ремонтные работы на разрушенных сетях ведутся ежедневно.
В начале недели завершили реставрацию участка водовода диаметром 200 мм по улице Гвардейцев Широнинцев, а вчера подготовили к эксплуатации водовод диаметром 300 мм по улице Дружбы Народов. Сегодня бригады продолжают ревизионные и текущие ремонты наружных трубопроводов, сообщил начальник Салтовской районной службы внешних водопроводных сетей Вячеслав Глущенко.
Не меньше пострадали от взрывов и внутридомовые системы. После обследований на них также запланированы большие объемы. Причем, восстановление подачи воды в дома ведется комплексно: одновременно ремонтируются наружные и внутренние сети холодного водоснабжения, а также водоотведение.
В частности заменена запорная арматура по адресам:
Сети водоотведения отреставрировали в домах:
Нарушенную ливневую канализацию восстановили в доме по ул. Познанской, 11-а. А жителям дома по адресу Салтовское шоссе, 155/93 провели полную реставрацию внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. Незначительные ремонты и замены на внутридомовых системах ведутся повсеместно.
Но бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» не концентрируют усилия на одном районе, в выполняют работы по подаче воды в дома харьковчан по всему городу.
В частности, вчера ремонтниками было ликвидировано четыре повреждения на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 12 смотровых колодцев. Сегодня, 26 мая, намечено провести комплекс аварийно-восстановительных работ на восьми участках поврежденных водоводов.
Качество воды, поступающей в дома харьковчан, проверяется ежедневно. Специалисты лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что водопроводная вода соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.
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