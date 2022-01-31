31.01.2022 11:46 Яна Чернобай

ДТП на Окружной: в мэрии рассказали о состоянии пострадавших детей

Состояние деток, пострадавших в ДТП на Окружной, улучшается с каждым днем.



Фото из открытых источников

Об этом в ходе пресс-брифинга сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает РЕДПОСТ

По ее словам, трехлетний мальчик до сих пор находится в отделении реанимации, он перенес очередную операцию на бедре, "врачи буквально по кусочкам собирали". Также она отметила, что бедро сняли с растяжки и теперь малыша можно понемножу переворачивать, у него восстановилась пищеварительная система. Маленький пациент уже разговаривает и смотрит мультики, добавила Горбунова-Рубан.

Его сестра находится в детском травматологическом отделении городской клинической больницы №17. Ей сделали все необходимые процедуры, обе ее ножки находятся на вытяжке.

Вице-мэр напомнила, что в среду, 2 февраля, состоится исполком относительно опекунства над детками.

Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины произошло ДТП , в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 2-3 года с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.