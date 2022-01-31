    
Главная Новости Харькова Медицина ДТП на Окружной: в мэрии рассказали о состоянии пострадавших детей
31.01.2022  11:46   Яна Чернобай

ДТП на Окружной: в мэрии рассказали о состоянии пострадавших детей

Состояние деток, пострадавших в ДТП на Окружной, улучшается с каждым днем.


Фото из открытых источников
Об этом в ходе пресс-брифинга сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает РЕДПОСТ.
 
По ее словам, трехлетний мальчик до сих пор находится в отделении реанимации, он перенес очередную операцию на бедре, "врачи буквально по кусочкам собирали". Также она отметила, что бедро сняли с растяжки и теперь малыша можно понемножу переворачивать, у него восстановилась пищеварительная система. Маленький пациент уже разговаривает и смотрит мультики, добавила Горбунова-Рубан.
 
Его сестра находится в детском травматологическом отделении городской клинической больницы №17. Ей сделали все необходимые процедуры, обе ее ножки находятся на вытяжке.
Вице-мэр напомнила, что в среду, 2 февраля, состоится исполком относительно опекунства над детками.
 
Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины произошло ДТП, в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 2-3 года с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
 
Тэги:  дтп, харьков, дети
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 Криминал и происшествия ДТП: трубы на харьковском проспекте остановили движение (фото) 31.01 Криминал и происшествия В Харькове произошло массовое ДТП 31.01 Дороги и транспорт В Украине намерены изменить правила оформления ДТП
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 