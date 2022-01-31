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31.01.2022  11:20   Виталий Хиневич

10 копеек за 12 тысяч гривен продает украинец: фото

В Украине продают монету, которую выпустили в оборот 30 лет назад.

Нумизматика
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что житель Украины выставил на продажу  монету 1992 года выпуска. Уникальность 10 копеечной монеты заключае6тся в том, что она выполнена при помощи английских штемпелей.
 
По информации продавца, скрытых дефектов нет, обменять монету готов на 420 долларов.
 
Напомним, на интернет-аукционах нумизматы довольно часто ищут давно вышедшие из денежного оборота мелкие монеты. В случае с современными экземплярами денежных средств нужен брак или какая-то особенность, то здесь, за счет раритета такие монеты довольно дорого могут стоить.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  нумизматика, харьков, продажа
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